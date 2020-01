Croazia: Raiffeisen Bank, presidente del direttivo si dimette

- Il presidente del direttivo dell'istituto di credito Raiffeisen Bank in Croazia, Michael Mueller, si è dimesso oggi pomeriggio. Lo riferisce l’emittente “N1”, aggiungendo che nei giorni scorsi la banca era stata accusata dalle associazioni dei consumatori di aver esercitato pressioni sulla Corte costituzionale in merito alla disputa sui finanziamenti vincolati al franco svizzero. Stando alle informazioni diffuse, l’istituto si sarebbe avvalso di un’agenzia per le relazioni pubbliche per esercitare tali pressioni. Il governatore della Banca nazionale croata (Hnb), Boris Vujcic, ha dichiarato in precedenza di essere "negativamente sorpreso" dall'approccio di Raiffeisen Bank, annunciando un rafforzamento della sorveglianza da parte della Hnb.(Zac)