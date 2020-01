Confindustria: Grimoldi (Lega), d'accordo con Bonometti, serve presidente lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia, Paolo Grimoldi, in una nota fa sapere di essere d'accordo con il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, sulla necessità di un lombardo alla guida degli industriali italiani. "Non posso non condividere il quadro tracciato dal presidente degli industriali lombardi, Marco Bonometti, che senza tanti giri di parole ha fatto notare che 'il governo non si accorge che l'Italia sta finendo dentro il baratro' e concordo quando dice che l'autonomia permetterebbe di dare a una Regione virtuosa la possibilità di fare ancora meglio". "E concordo - conclude Grimoldi - anche sulla sua richiesta di avere un lombardo alla guida di Confindustria nazionale: la Regione che produce il 30 per cento del Pil e il 40 per cento dell'export italiano deve avere la guida dell'associazione degli industriali". (com)