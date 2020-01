Migranti: Di Maio, abbiamo combattuto business dell'accoglienza

- Luigi Di Maio, durante l’evento a Roma in cui ha annunciato le proprie dimissioni da capo politico del Movimento cinque stelle, è intervenuto sulla questione dell'immigrazione: "abbiamo combattuto il business dell’accoglienza e per primi abbiamo posto nel 2017 il problema delle Ong nel Mediterraneo. E' un tema che è diventato l’ultimo baluardo delle vecchie forze politiche, per definirsi da una parte o dall’altra. Noi abbiamo il dovere di affrontarlo con un approccio post-ideologico. Il rispetto del diritto internazionale è fuori discussione, ma le Ong devono sottostare alle leggi italiane se vogliono usufruire delle leggi italiane. Come non esiste una nuova missione europea nel Mediterraneo - ha continuato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - se non esiste la rotazione dei porti di tutti i Paesi europei. E non è possibile che l’Italia venga criticata per aver fatto un accordo con il governo libico per far partire meno migranti dalla Libia, quando esiste ancora il Regolamento europeo di Dublino che non ci permette fino in fondo di redistribuire migranti in altri Paesi. L’approccio ideologico è: accogliamo tutti, respingiamo tutti. Noi avevamo un vantaggio, potevamo affrontare razionalmente questo tema - ha concluso Di Maio - e invece in tanti hanno preferito cedere alle sirene dell’uno e dell’altro fronte, perdendo il vantaggio di poter risolvere il problema una volta per tutte". (Rin)