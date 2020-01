Regionali: Orfini, vile aggressione a giovane democratica a Modena, no a clima di odio

- Matteo Orfini, deputato del Pd ex ex presidente del partito, interviene sull'aggressione, a Modena, a una ragazza durante un volantinaggio. "Una giovane democratica - dice Orfini - è stata aggredita mentre stava facendo campagna elettorale. Non ci faremo contagiare da questo clima d'odio, non si faranno contagiare i giovani democratici. Solidarietà a Chiara e a tutti loro", afferma Matteo Orfini che si trova a Modena in vista del voto regionale di domenica in Emilia-Romagna. (Rin)