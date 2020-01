M5s: Di Maio annuncia dimissioni e si toglie la cravatta

- Luigi Di Maio, in conclusione del suo lungo intervento con cui ha annunciato le sue dimissioni da capo politico del Movimento cinque stelle, ha affermato: "Gianroberto Casaleggio in tutti gli anni in cui l'ho conosciuto mi ha fatto un solo ed unico regalo: il libro 'Elogio della cravatta', di Mariarosa Schiaffino. Mi propose di approfondire il significato del tipo del nodo perché anche quello, diceva, è comunicazione. Per me ha rappresentato sempre un modo per onorare la serietà delle istituzioni. Oggi, simbolicamente, la tolgo qui davanti a tutti voi. Grazie a tutti".(Rin)