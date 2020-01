M5s: Di Maio, finisce una fase ma mio percorso prosegue

- Poco prima di annunciare le sue dimissioni da capo politico del Movimento cinque stelle, al Tempio di Adriano a Roma, Luigi Di Maio affermato: "abbiamo ancora tanta strada fa dare al governo e nel Movimento. Questa è sicuramente la fine di una fase, ma non del mio percorso nel M5s. Starò qui con voi per farlo crescere. Vi ringrazio dal profondo del cuore per l'affetto che mi avete dimostrato - ha proseguito il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale rivolgendosi, tra gli applausi, alla platea - ringrazio Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio per la fiducia, ringrazio Davide Casaleggio per l'amicizia, ringrazio la mia famiglia che in questi sette anni non mi ha quasi mai visto".(Rin)