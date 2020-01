Italia-Bosnia: ambasciatore Minasi incontra premier Tegeltija, focus su cooperazione

- L'ambasciatore d'Italia a Sarajevo, Nicola Minasi, ha incontrato oggi il nuovo premier bosniaco Zoran Tegeltija. Lo si apprende da un comunicato diffuso dal servizio stampa della rappresentanza diplomatica italiana, secondo il quale l’incontro “ha fornito l'occasione per discutere dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali e per passare in rassegna alcuni dei temi di maggiore attualità e di mutuo interesse”. “L'ambasciatore Minasi ha ricordato la determinazione dell'Italia a sostenere il percorso di integrazione europea della Bosnia-Erzegovina e ad accompagnare il paese nel processo di riforme indicato dalla Commissione europea per l'apertura dei negoziati di adesione”, si legge nel documento. Durante l’incontro è stato ribadito che l’obiettivo comune dei due governi “è il rafforzamento della cooperazione in ambito politico, strategico, sociale ed economico”. “Anche nel 2019 l'Italia si è confermata secondo partner commerciale della Bosnia-Erzegovina: sono circa 70 le imprese italiane attive in tutto il paese, che danno lavoro ad oltre 12 mila cittadini bosniaci”, prosegue il comunicato, in cui viene aggiunge che il presidente Tegeltija ha ribadito che “tale presenza è accolta con grande favore dalle istituzioni e dai cittadini della Bosnia-Erzegovina”.(Bos)