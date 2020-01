M5s: Di Maio, ringrazio Mattarella per lavoro incessante di questi anni

- Luigi Di Maio, durante l’evento a Roma con cui ha rassegnato le dimissioni da capo politico del Movimento cinque stelle, ha ringraziato "il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il lavoro incessante di questi anni, che hanno consentito al Movimento di far parte di due governi. E per la guida che ha saputo dare a questo Paese, anche quando la politica non era lucida". (Rin)