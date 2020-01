Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’’assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla conferenza stampa di presentazione de ‘L’Atelier di Leonardo e il Salvator Mundi’. Partecipano Claudio Salsi, direttore dell’area SoprintendenzaCastello, Musei Archeologici e Musei Storici, e i curatori della mostra.Castello Sforzesco - Sala Conferenze Bertarelli (ore 11.00)Commissione consiliare congiunta Bilancio e Politiche sociali. All’ordine del giorno il Bilancio di Previsione 2020 - Direzione Politiche Sociali. Partecipa l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 13 alle 14.30)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, insieme a Isabella Inti, presidente Stecca 3, e ad Anna De Carlo, intervengono alla cerimonia di intitolazione del giardino dell’istituzione all’architetto e urbanista Giancarlo De Carlo.Triennale di Milano, viale Alemagna 6 (ore 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale. All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo Regolamento comunale per il Benessere e la Tutela degli Animali.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (dalle 16.30) (segue) (Rem)