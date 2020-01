Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa su delega del presidente Attilio Fontana, alla conferenza di presentazione del progetto interforze Lombardia 'Insieme per la legalità’.Prefettura di Milano, corso Monforte 31 (ore 10.00)Il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, il sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi incontrano il presidente del Governo della Provincia Autonoma della Vojvodina (Serbia), Igor Mirovic, insieme a una delegazione istituzionale in visita a Palazzo Lombardia. Nel pomeriggio il governatore Attilio Fontana riceve il presidente Mirovic.Palazzo Lombardia, sala Falcone, Ingresso N1, piazza città di Lombardia 1 (ore 11.00)L'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Alessandro, Mattinzoli, partecipa all’inaugurazione dell’area di Servizio Q8 - Villoresti Est sull' Autostrada A8 Milano-Laghi Lainate - km 7, 6 Direzione Nord.Autostrada A8 Milano-Laghi Lainate - km 7, 6 Direzione Nord (ore 12.00)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala partecipa alla quarta edizione di 'Industria felix - La Lombardia che compete'. Ai lavori prenderanno parte esponenti del mondo delle imprese, della finanza e dell'economia.Auditorium G. Testori di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 (ore 15.30)L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni effettua il sopralluogo alla frana della Val Brembilla.Valle Del Molino, Loc. Caramondi - Val Brembilla/BG (ore 15.30)L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, partecipa al convegno 'Rigenerazione Bergamo'.Auditorium di Piazza Caduti Nassirya, via Peppino Ribolla - Alzano Lombardo/BG (ore 18.00)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa all'incontro 'truffe agli anziani' organizzato dal 'Comitato sicurezza e legalità’.Asilo 'Il sorriso’, via Palestrina 32 (ore 18.30) (segue) (Rem)