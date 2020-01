Regione Piemonte: commissione autonomia, via libera alla modifica del regolamento

- Oggi, in Regione Piemonte, è stata licenziata con voto favorevole a maggioranza dalla Giunta per il regolamento la delibera a prima firma del presidente Stefano Allasia per istituire la commissione autonomia del Consiglio regionale, modificando il regolamento in tal senso. Nel corso della seduta è stato accolto l’emendamento presentato da Marco Grimaldi (Luv) che esclude dalle competenze quella in materia di sburocratizzazione e semplificazione: resterebbero dunque in capo alla commissione quelle su autonomia, affari istituzionali, federalismo ed enti locali. Il presidente Allasia ha espresso soddisfazione per l’esito della votazione: “Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione per il lavoro svolto. Dopo l’approvazione della delibera che richiede l’autonomia differenziata, quello di oggi è stato un passaggio fondamentale verso la discussione e la votazione da parte dell’Aula per istituire la nuova commissione”. (Rpi)