Davos: presidente Zelensky, Ucraina vuole diventare paese leader in Europa centrorientale

- Le sfide con cui si deve confrontare l’Ucraina obbligano il paese a uno sviluppo rapido, per divenire una nazione leader nell’Europa centrorientale. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di un intervento pubblico al Forum economico mondiale di Davos. “Le sfide che abbiamo di fronte ci smuovono e ci obbligano a lavorare rapidamente, ispirandoci a fare cose incredibili e impossibili. Abbiamo intenzione di assumere un pensiero positivo, per arrivare a obiettivi ambiziosi”, ha spiegato Zelensky, citando la necessità di divenire “un paese leader”. “L’Ucraina è favorita dalle condizioni climatiche, da una posizione geografica ottimale, da un potenziale infinito a livello agricolo e industriale, da una popolazione creativa e talentuosa”, ha proseguito il presidente. Servono però investimenti, ha rilevato Zelensky, auspicando che il paese possa divenire un modello “come i casi del Giappone, della Corea del Sud e di Singapore”. L’Ucraina deve divenire “la mecca degli investimenti per l’Europa centrorientale”, ha detto ancora il capo dello Stato, invitando i partner internazionali ad inserirsi nel mercato nazionale. (Res)