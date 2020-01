Pd: Bernini (FI), Zingaretti loda le Sardine del Mar Rosso

- "Incredibile ma vero: ieri sera a 'Porta a Porta' il segretario del Pd - e governatore del Lazio non facente funzione - ha lodato le Sardine perché 'sono il primo movimento di massa che scende in piazza contro le opposizioni', ma le manifestazioni organizzate a comando contro le opposizioni sono da sempre prerogativa dei regimi totalitari". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, che aggiunge che qualcosa di quei regimi "è evidentemente rimasto nel dna politico del comunista Zingaretti. Il quale ha così anche ammesso il vero motivo per cui le Sardine sono nate proprio a Bologna e alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia-Romagna: puntellare l’usurato sistema di potere della sinistra. Sono, insomma, Sardine del Mar Rosso", conclude Bernini.(Com)