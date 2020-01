Governo: Bonometti (Confindustria Lombardia), in pensione a 62 anni, chi paga?

- Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, a margine della presentazione di “Smartland - La Lombardia del futuro” a Milano ha espresso perplessità in merito alla proposta dei sindacati sulle pensioni: “Oggi pensano di mandare in pensione i lavoratori a 62 anni, ma chi li paga? La cosa più importante è invece dire la verità ai cittadini perché in queste condizioni va tutto male. Questo governo è sempre orientato al consenso e alla ricerca della poltrona e non gli interessa il bene dell’Italia e dei cittadini”. “È un momento veramente difficile - ha aggiunto Bonometti - La cosa più preoccupante è che l’opinione pubblica e il governo stesso non si accorgono che l’Italia sta finendo nel baratro. È necessario che arrivino risposte precise. L’Italia è inerte e non decide, è passiva e non da risposte per riuscire a risolvere questa situazione di crisi e di stallo. Tutti i provvedimenti a cui stiamo assistendo - ha concluso Bonometti - sono contro l’impresa e non si è capito che senza l’impresa manifatturiera non si va da nessuna parte”. (Rem)