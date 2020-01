Italia-Spagna: assessore lombardo incontra omologo andaluso, costruiamo sistema europeo per battere burocrazia e pressione fiscale

- Lotta alla burocrazia e alla fortissima pressione fiscale, scambio di buone pratiche amministrative e reciproca conoscenza di esperienze che funzionano in Andalusia come in Lombardia. Sono stati questi i temi dell'incontro tra Rogelio Velasco Perez, assessore con delega all'Economia, conoscenza, aziende e università della Regione spagnola dell'Andalusia e l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli. Nel corso della visita, svoltasi a Palazzo Lombardia, l'esponente del governo andaluso ha voluto ricordare l'importanza che Regione Lombardia riveste, a livello economico e di prestigio, non solo in Italia, ma in tutta Europa. L'assessore spagnolo ha sottolineato come le aziende spagnole siano interessate allo sviluppo della tecnologia d'avanguardia assolutamente sviluppata nella nostra Regione. Da parte sua, Mattinzoli ha voluto ricordare quanto sia importante che tutte le regioni europee possano fare sistema a livello continentale per fronteggiare sia i mercati emergenti come quello cinese, sia le potenze economiche tradizionali come quella statunitense e quella russa, fortissimi competitor nei confronti dell'Europa."Primo obiettivo di questo incontro - ha commentato l'assessore al termine della visita - è stato quello di scambiarsi le buone pratiche e le esperienze che funzionano". "Non solo - ha aggiunto - ma anche quello di conoscere direttamente dagli spagnoli le difficoltà che le imprese andaluse hanno trovato quando hanno deciso di investire in Italia. Un secondo obiettivo - ha concluso - è stato quello di migliorare le relazioni per rinforzare il 'sistema Europa' perché possa diventare più solido". (Com)