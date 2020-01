Argentina: presidente Fernandez in Israele per commemorazione anniversario liberazione Auschwitz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez è arrivato oggi in Israele dove prenderà parte alla commemorazione del 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, in programma il 23 gennaio a Gerusalemme. Fernandez è accompagnato, oltre che dalla sua compagna, Fabiola Yanez, da una delegazione di alto livello che comprende il ministro degli Esteri, Felipe Solà, il segretario agli Affari Strategici, Gustavo Beliz, il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, il deputato ed ex ambasciatore presso il Vaticano, Eduardo Valdes, ed il portavoce Juan Pablo Biondi. Si tratta della prima visita ufficiale all'estero di Fernandez da quando ha assunto la presidenza e della prima volta in assoluto che un presidente argentino inaugura la sua agenda internazionale con una visita in Israele. L'ultimo viaggio ufficiale di un capo di stato argentino nel paese mediorientale risale al 1990, con l'ex presidente Carlos Menem. (segue) (Abu)