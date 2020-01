Argentina: presidente Fernandez in Israele per commemorazione anniversario liberazione Auschwitz (2)

- Secondo quanto riferiscono fonti del governo alla stampa locale, oltre a rappresentare un gesto di avvicinamento ed amicizia con lo stato di Israele, la "Commemorazione del giorno internazionale per la memoria dell'Olocausto e della lotta contro l'antisemitismo" sarà per Fernandez una possibile occasione per diversi incontri di alto livello: oltre a quello con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si starebbe infatti lavorando a colloqui con il presidente francese, Emmanuel Macron (dopo la cancellazione di una visita già quasi definita a Parigi) e quello russo Vladimir Putin. Il presidente argentino, che si imbarca su un volo Alitalia con scalo a Roma, farà ritorno a Buenos Aires sabato 25 gennaio. (segue) (Abu)