Argentina: presidente Fernandez in Israele per commemorazione anniversario liberazione Auschwitz (3)

- Nel giro di pochi giorni, Fernandez si rimetterà di nuovo in volo, stavolta con destino Vaticano. Il 31 gennaio è infatti atteso da papa Francesco per un incontro che, riferisce il cerimoniale vaticano, si dovrebbe tenere nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico, alle 11 antimeridiane. Fonti del governo hanno confermato ad "Agenzia Nova" che l'obiettivo di Buenos Aires quello di chiudere un'agenda di incontri oltre che con Jorge Bergoglio, anche con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente Sergio Mattarella. La visita doveva in un primo momento essere preceduta da un passaggio in Francia, ora annullato. Fernandez avrà peraltro occasione di incontrare l'omologo Emmanuel Macron in occasione del viaggio in Israele, assieme ad altri leader mondiali tra cui il presidente russo Vladimir Putin. (Abu)