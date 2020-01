Argentina-Francia: bilaterale Fernandez-Macron il 5 febbraio a Parigi

- Il presidente argentino Alberto Fernandez incontrerà il 5 febbraio a Parigi l'omologo francese Emmanuel Macron. Lo hanno confermato a "Agenzia Nova" fonti del governo argentino. Fernandez sarà il 31 gennaio in Vaticano per un incontro con papa Francesco e le stesse fonti governative confermano che Buenos Aires porta avanti colloqui diplomatici con l'Italia per organizzare negli stessi giorni incontri con il primo ministro Giuseppe Conte o con il presidente Sergio Mattarella. All'agenda del presidente argentino relativa al suo secondo viaggio all'estero, segnalano ancora dall'esecutivo, potrebbe aggiungersi inoltre anche una tappa a Madrid. (segue) (Abu)