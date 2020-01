Sicilia: Musumeci, pronti progetti per raddoppio ferroviario Palermo-Catania

- "Conseguiamo, oggi, un importante passo in avanti nell'ambito dell'iter di realizzazione del raddoppio ferroviario fra Palermo e Catania. È stato, infatti, formalmente trasmesso da Rete ferroviaria italiana al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per l'approvazione, il progetto del secondo e del terzo lotto di questa grande opera, ovvero le tratte Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna. Quando ci siamo insediati non avevamo trovato nulla, oggi possiamo, invece, dire che stiamo accelerando su lavori dal valore complessivo di oltre 800 milioni di euro". Lo ha reso noto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. (Ren)