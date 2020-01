Albania: le banche disposte a offrire crediti, ma la domanda nel quarto trimestre è stata in calo (2)

- Per il primo trimestre del 2020, le banche si aspettano un miglioramento della domanda da parte delle imprese, anche se i prestiti per gli investimenti, dovrebbero continuare ad essere ridotti. Per quanto riguarda i crediti personali, si sarebbe verificato un calo della domanda sia per i mutui per le case che per i prestiti al consumo, dovuto tra l'altro, secondo il rapporto della Banca centrale, anche a causa del potente terremoto dello scorso 26 novembre. Per il primo trimestre, gli istituti di crediti si aspettano un lieve miglioramento, in particolare per la domanda sui mutui per la case. (Alt)