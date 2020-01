Russia: Rospotrebnadzor, in corso sviluppo vaccino contro nuovo ceppo di coronavirus

- Le autorità della Federazione Russa stanno lavorando per sviluppare un vaccino contro il nuovo ceppo di coronavirus identificato in Cina. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia federale per la tutela del consumatore (Rospotrebnadzor), Anna Popova, ripresa dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Ovviamente stiamo sviluppando un vaccino: si tratta di una procedura che viene avviata ogni volta che viene identificato un nuovo virus”, ha detto, sottolineando che al momento il rischio di una diffusione del nuovo ceppo di coronavirus in Russia “è minimo”. “Abbiamo rafforzato i controlli su tutti i pazienti che lamentano uno stato febbrile, tenendo conto della loro anamnesi”, ha spiegato Popova. Secondo quanto riportato oggi da “Sputnik” citando fonti interne all’ufficio del vice governatore di San Pietroburgo, Anna Mitjanina, un cittadino russo sarebbe stato ricoverato in un ospedale cittadino lamentando sintomi da infezione acuta delle vie respiratorie tornando da un viaggio in Cina. Stando alle informazioni diffuse, il paziente sarebbe stato ricoverato per alcuni test in modo da escludere un contagio da coronavirus, i cui risultati, a detta del servizio stampa del ministero della Salute russo, saranno diffusi nei prossimi giorni. (Rum)