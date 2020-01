Mobilità: aumento degli introiti da Area C di 4 milioni nel bilancio 2020 del Comune di Milano

- Nel bilancio previsionale 2020 gli introiti provenienti dagli ingressi in Area C salgono dai 30 milioni del 2019 a 34. "Un aumento significativo", ha sottolineato l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Marco Granelli, nella commissione consiliare dedicata alle voci del bilancio che riguardano la sua direzione. Ai giornalisti che, al termine delle commissione, gli chiedevano il perché di questo aumento, l'assessore ha risposto: "A Milano c'è molto traffico. Rispetto al totale dei veicoli circolanti in proporzione è sempre meno, ma c'è un tema di traffico generale che aumenta e quindi dal punto di vista dei numeri assoluti c'è un incremento dei pagamenti". (segue) (Rem)