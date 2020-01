Mobilità: aumento degli introiti da Area C di 4 milioni nel bilancio 2020 del Comune di Milano (2)

- Calano invece le multe: gli introiti da sanzioni per infrazioni del Codice della Strada passano infatti dai 293 milioni del bilancio preventivo 2019 ai 285,5 di quello 2020. "Il consuntivo 2019 (sotto i 260 milioni) sarà meno di quello che avevamo messo in preventivo (290 milioni). Non possiamo far finta di aver 290 milioni, ma devo considerare che il mio consuntivo di multe è sceso", ha spiegato l'assessore al Bilancio Roberto Tasca. (Rem)