M5s: Di Maio, con facilitatori regionali organizzazione definitiva

- I facilitatori regionali avranno un "grande compito da portare avanti. Da tutti i territori possiamo dare una risposta a chi vuole parlare e confrontarsi con il movimento". Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione della presentazione dei facilitatori regionali del M5s al Tempio di Adriano a Roma. "Da oggi la nostra organizzazione è definitiva - ha spiegato - . Per stare al governo e dare risposte bisogna essere presenti sul territorio e avere un'organizzazione strutturata. Da oggi inizia il percorso per gli Stati generali del Movimento". (Rin)