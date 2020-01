M5s: Di Maio, peggiori nemici sono quelli interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I peggiori nemici sono quelli che vengono dall'interno. Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione della presentazione dei facilitatori regionali del M5s al Tempio di Adriano a Roma. Parlando dell'organizzazione ormai definitiva del M5s ha sottolineato: "Per stare al governo bisogna avere persone sul territorio. Ho lavorato un anno a questo progetto". Detto questo, ha aggiunto: "Abbiamo tanti nemici. Quando si vuole cambiare lo status quo c'è chi vuole farti la guerra ma i peggiori nemici sono quelli interni, non quelli esterni. Le persone peggiori sono quelle che non lavorano lavorano per il gruppo ma per loro visibilità e che vogliono solo distruggere. Ma nonostante tutto continuo a fidarmi in tutti voi". (Rin)