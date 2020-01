Torino: scippa passeggera sul tram della linea 1, arrestato 48enne

- Ha provato a rubare dei soldi dalla borsa di una passeggera a bordo del tram della linea 1. Ma è stato "pizzicato" dalla polizia municipale. Un uomo di 48 anni, rumeno, senza fissa dimora, con precedenti per furto, appena arrivato dalla Germania, è stato arrestato oggi a Torino. Poi è stato portato in carcere in attesa del processo. (Rpi)