Sicurezza: a Milano vigili urbani in mountain bike per presidiare il parco Cassinis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte la nuova attività di presidio del territorio della Polizia Locale in mountain bike, a partire dal parco Cassinis a Porto di Mare. "Ogni giorno - fa sapere in un post su Facebook la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo - gli agenti saranno in bicicletta per tenere monitorata l'area e rimanere a fianco dei tanti cittadini che quotidianamente la frequentano per sport e passeggiate". "Prosegue - spiega Scavuzzo - il percorso avviato negli scorsi mesi per mantenere il controllo di un'area verde che abbiamo sottratto alla criminalità. Vogliamo che questa grande area continui a essere presidiata e occupata da attività sociali, culturali, sportive e artistiche, il controllo del territorio in mountain bike potrà essere un ulteriore modalità di pattugliamento particolarmente adeguata al contesto del parco". (Rem)