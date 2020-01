Suppletive Roma: Zingaretti, forze locali valutino soluzione più condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni suppletive nel collegio di Roma, le forze locali valutino soluzione più condivisa. Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "In questi mesi ho sempre difeso lo spirito di una coalizione di governo anche a fronte di polemiche e tensioni talvolta incomprensibili - spiega, in una nota, Zingaretti. L’ho fatto nella convinzione che governare assieme implica rispetto e volontà di ascolto reciproco. Nelle scorse settimane ho chiesto a Gianni Cuperlo una sua disponibilità per le elezioni suppletive nel collegio di Roma lasciato vacante dopo la nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo. Quella di Gianni era la candidatura più forte e autorevole che il Pd aveva individuato e messo a disposizione di tutti. A fronte di una richiesta di parte dalla coalizione per una candidatura unitaria e civica e avendo sempre, in ogni occasione, dimostrato la nostra volontà di preservare la massima unità invito le forze locali della maggioranza a riunirsi nelle prossime ore per valutare la soluzione più condivisa. Naturalmente fuori da ogni precostituita indicazione. Ho chiesto a Gianni, per la sua storia e qualità, di sostenere - conclude Zingaretti - questo mio sforzo e voglio ringraziarlo ancora una volta per la dimostrazione di coerenza e concezione della politica che sta dimostrando".(Com)