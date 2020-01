Editoria: economia e lavoro, online il magazine Circolo Sorel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online Circolo Sorel, magazine di analisi su temi economici e sociali. Il Circolo Sorel, Quaderni di socialità responsabilità economia lavoro, intende così offrire “uno strumento trasversale per attualizzare i temi della partecipazione, del lavoro, della produzione e della democrazia diretta”. Sorel si pone come magazine di alternativa al neoliberismo e come quotidiano online che oltre agli approfondimenti tratta notizie flash economiche e sindacali. Sorel è anche una rete territoriale capace di organizzare attività e fungere da megafono per le questioni particolari e delle realtà locali. Una novità editoriale nata per stampare la sintesi del lavoro quotidiano con alla guida Giacomo Petrella in veste di direttore editoriale e Mario Bozzi Sentieri in qualità di direttore responsabile. Nel comitato promotore sono presenti, accanto ai direttori, Francesco Carlesi, Mario De Fazio, Francesco Guarente, Luca Lezzi, Ettore Rivabella e Clemente Ultimo. (Ren)