Algeria-Germania: domani ad Algeri il ministro degli Esteri tedesco Maas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas effettuerà domani una visita ufficiale in Algeria. Lo si legge in un comunicato del dicastero degli Esteri algerino, secondo cui il capo della diplomazia di Berlino incontrerà l’omologo Sabri Boukadoum. Con quest’ultimo discuterà “della cooperazione bilaterale in diversi settori e dei mezzi necessari a dare nuova linfa agli scambi economici e agli investimenti tra i due paesi”. Infine, i due ministri si confronteranno sulle “grandi questioni regionali e internazionali”, dalla crisi in Libia alla situazione nel Sahel.(Ala)