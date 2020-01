M5s: Di Maio, non è finità, continueremo a camminare su gambe milioni italiani

- "Non è finita, è appena cominciata. Abbiamo davanti a noi un percorso ancora lungo, di continua crescita". Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione della presentazione dei facilitatori regionali del M5s al Tempio di Adriano a Roma. "Le nostre cinque stelle continueranno a camminare sulle gambe di milioni di italiani. Abbiamo costruito un futuro in cui sperare, insieme a milioni di cittadini", ha aggiunto. (Rin)