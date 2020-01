Imprese: Generali annuncia l’adesione all’iniziativa Onu Net-Zero Asset Owner Alliance

- Generali entra nella Net-Zero Asset Owner Alliance, un gruppo di 18 fondi pensione e compagnie assicurative nato su iniziativa delle Nazioni Unite che si impegna a ridurre a zero le emissioni nette di gas serra dei propri portafogli per evitare un aumento della temperatura globale oltre la soglia di 1,5 gradi. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso questo pomeriggio. “Questo risultato sarà perseguito non attraverso il disinvestimento, bensì lavorando a stretto contatto con le società in portafoglio al fine di cambiare i loro modelli di business, adottando pratiche rispettose del clima e impostando idealmente un obiettivo di zero emissioni nette”, si legge nel documento, secondo il quale gli asset totali gestiti dai membri di Alliance superano i 4.300 miliardi di dollari. Stando al comunicato, nel 2020 l’associazione si concentrerà su tre aree chiave: progredire nella misurazione e rendicontazione; coinvolgere le società in portafoglio per perseguire l’obiettivo di zero emissioni nette; coinvolgere i decisori pubblici nell’attivazione di politiche mirate a raggiungere un’economia a zero emissioni. Tim Ryan, Group Chief Investment Officer and CEO Asset & Wealth Management di Generali, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere parte di NetZero Asset Owner Alliance: è un passo coerente con la nostra intenzione di allineare il portafoglio degli investimenti agli impegni di lungo termine”, ha detto Tim Ryan, Group Chief Investment Officer and CEO Asset & Wealth Management di Generali. (Com)