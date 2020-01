Cina: sale a 17 il bilancio dei morti per coronavirus nella città di Wuhan

- L'ultimo bilancio delle vittime per la polmonite da coronavirus nella provincia di Hubei, di cui la città di Wuhan è la capitale, è salito a 17 nelle ultime ore, secondo quanto riferito dalla televisione di stato cinese. Il nuovo ceppo del virus simile alla Sars è stato isolato per la prima volta al mercato del pesce di Wuhan e si sospetta che il contagio dell'infezione letale provenga da animali, in particolare da fauna selvaggia commercializzata anche illegalmente nei mercati cinesi. I casi di contagio confermati in Cina sono saliti a 470 nei dispacci delle autorità sanitarie che, diversamente da come si sono relazionate al diffondersi della Sars nel 2002 e 2003, questa volta hanno dato prova di voler collaborare fin da subito con le altre nazioni dando subito l'allarme e senza nascondere l'epidemia sotto una coltre di riserbo e addirittura segretezza. "L'aumento della mobilità della gente ha oggettivamente aumentato il rischio di diffusione dell'epidemia", ha detto il viceministro della National Health Commission Li Bin. (Cip)