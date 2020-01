Cina: sale a 17 il bilancio dei morti per coronavirus nella città di Wuhan (2)

- L'Organizzazione mondiale della sanità ha iniziato questa sera la riunione di emergenza per stabilire se l'epidemia di coronavirus che si è sviluppata di recente dalla provincia della Cina centrale di Hubei sia da considerare un'emergenza sanitaria globale. Con oltre 11 milioni di abitanti, la città di Wuhan, capitale della provincia di Hubei e luogo dove si è manifestata l'infezione, è il principale centro industriale e commerciale della Cina centrale e un importante hub di trasporto, sede del più grande porto interno del paese e porta d'accesso alla sua gigantesca diga idroelettrica delle Tre Gole. Nel frattempo, dopo gli appelli ufficiali per mantenere la calma, molti cinesi stavano annullando i viaggi, acquistando mascherine, evitando luoghi pubblici come cinema e centri commerciali. "Il modo migliore per vincere la paura è confrontarsi con la paura", ha detto un celebre commentatore sul Weibo, il Twitter cinese.Il virus si è diffuso dalla città di Wuhan ai maggiori centri abitati tra cui Pechino, Shanghai, Macao e Hong Kong. All'estero, la Thailandia ha confermato quattro casi, mentre Stati Uniti, Taiwan, Corea del Sud e Giappone ne hanno segnalato uno ciascuno. Il presidente Donald Trump ha detto che i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno già adottato piani preventivi di contenimento della pandemia che si teme. "Pensiamo che sarà l'allarme gestito molto bene", ha detto Trumpo dal vertice di Davos in Svizzera. Circa 2.200 persone che sono venute in contatto con persone infette sono state messe in isolamento sanitario. L'infezione dal nuovo ceppo letale di coronavirus si presenta con sintomi simili a quelli di una normale polmonite ma non è altrettanto curabile con una terapia farmacologica e non esistono vaccini. Nel caso della Sars, che provocò 800 morti, l'ipotesi iniziale era che gli zibetti avessero inoculato il virus nell'uomo, sempre in Cina. In questo caso le persone contagiate in Cina sono ufficialmente 440, alle quali si aggiunge mercoledì un caso segnalato a Hong Kong e uno a Macao, oltre a un caso negli Stati Uniti, uno a Taiwan, uno in Corea del Sud e quattro casi in Thailandia. (Cip)