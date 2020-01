M5s: Di Maio, non basta riposizionarsi, serve la bussola

- "Questo è un momento complesso per tutto il M5s. Le vecchie forze politiche provano a scimmiottare per esempio le sardine per presentarsi come qualcosa di nuovo. Ma quando cambiano i punti cardinali della società non basta riposizionarsi, bisogna avere la bussola cercando di prevedere la direzione della storia". Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione della presentazione dei facilitatori regionali del M5s al Tempio di Adriano a Roma. (Rin)