Germania-Ue: governo federale approva progetto di legge su Procura europea

- Il governo tedesco ha approvato oggi il progetto di legge del ministro della Giustizia, Christine Lambrecht, per l'istituzione di una Procura dell'Ue competente a perseguire i reati contro il bilancio dell'Unione europea, come frode e corruzione. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la nuova Procura dell'Ue dovrebbe avere sede in Lussemburgo ed entrare in funzione entro la fine dell'anno. “La Procura europea è un grande passo verso una lotta più efficace alla criminalità economica transfrontaliera e un chiaro segnale contro l'uso improprio dei fondi dell'Ue”, ha dichiarato Lambrecht (SPD). (Geb)