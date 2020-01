Castellammare di Stabia (Na): una road map per salvare le Terme

- Una road map in tre punti con il sostegno economico e tecnico del Mise per il salvataggio delle Terme di Stabia e il rilancio del comparto termale e turistico della città. E' quanto è stato stabilito questa mattina a Roma, presso gli uffici del Ministero dello Sviluppo economico, a margine del primo tavolo tecnico sulla questione Terme di Stabia. Ai lavori hanno preso parte il segretario generale del Mise Salvatore Barca, il responsabile Area Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese di Invitalia Paolo Praticò, il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino con una delegazione del Comune, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e responsabile nazionale del settore imprese e turismo Gennaro Saiello, il consigliere comunale Francesco Nappi e i deputati del gruppo M5s del collegio di Castellammare di Stabia Teresa Manzo, Carmen Di Lauro e Luigi Iovino. Nel corso della riunione, come ha reso noto un comunicato, si è convenuto che, al fine di riuscire ad attrarre imprenditori intenzionati a investire nei due stabilimenti termali cittadini, sarà necessario in primo luogo rimuovere tutti gli ostacoli di carattere giuridico e urbanistico che attualmente gravano sulla struttura. (segue) (Ren)