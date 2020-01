Castellammare di Stabia (Na): una road map per salvare le Terme (2)

- Da qui l'elaborazione di una road map in tre punti il cui obiettivo finale sarà la pubblicazione di un nuovo bando pubblico-privato sponsorizzato dal Mise e da Invitalia. Il primo step sarà di carattere prettamente tecnico e consiste nella creazione di una task force congiunta di tecnici, che affiancheranno quelli del Comune, con il compito di individuare gli ostacoli tecnico-giuridici e logistici al fine di rimuoverli. Il secondo step riguarderà la stipula di un protocollo d'intesa tra tutti gli enti coinvolti in cui ciascun ente si impegni secondo le proprie possibilità e competenze –a creare le condizioni ideali per attrarre gli investitori. Terzo step, infine, la pubblicazione di un nuovo bando che potrà contare sulla garanzia del Mise. Sempre nel corso dell'incontro, infine, si è convenuto nella necessità di coinvolgere anche la Regione Campania nella task force, in quanto considerato attore fondamentale insieme a Mise e Comune per il buon esito del piano di salvataggio delle Terme. (Ren)