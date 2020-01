Fisco: Gusmeroli (Lega), con noi al governo flat tax al 15 per cento, ora solo tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il modo in cui Pd-M5s hanno cancellato la flat tax al 20 per cento e hanno messo vincoli su quella al 15 per cento che tanto aveva aiutato migliaia di lavoratori autonomi e colpito tutte le partite Iva è vergognoso". Lo dichiara il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli, vicepresidente commissione finanze alla Camera. "E' assurdo - afferma Gusmeroli - come questo governo tasse e manette, per combattere l'evasione, abbia solamente alzato le imposte e complicato il sistema. Un errore dietro l'altro: dalla stretta sulle compensazioni pari a 4 miliardi che senza i nuovi vincoli sarebbero stati utilizzati, alla mancata proroga della cedolare secca al 21 per cento per i locali commerciali, le norme cervellotiche sugli appalti, fino ai vincoli per dipendenti e pensionati con partita Iva al 15 per cento. Sono riusciti a fare l'esatto contrario di quello che servirebbe a tutto il mondo delle Pmi, ad artigiani commercianti e professionisti alzando le tasse e complicando il sistema quando invece serviva abbassare fortemente la tassazione, semplificare il sistema fiscale e far dedurre al cittadino più spese possibili", conclude Gusmeroli. (Com)