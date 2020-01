Firenze: accordo Comune-Prefettura, fondi per contrasto truffe anziani

- "Sono circa 89mila gli euro messi a disposizione del Comune di Firenze dal Ministero dell’Interno per prevenire e contrastare le truffe agli anziani. Lo prevede un protocollo d’intesa sottoscritto oggi dal prefetto Laura Lega e dal sindaco Dario Nardella". Lo ha reso noto la Prefettura fiorentina in un comunicato. Dal Palazzo del governo hanno fatto sapere che: "Il contributo, proveniente da uno speciale fondo unico Giustizia gestito dal Viminale, è finalizzato ad attuare in ambito cittadino un articolato progetto a favore dei soggetti vulnerabili che più facilmente sono vittime dei reati estorsivi. L’amministrazione comunale punta molto alla prevenzione attraverso iniziative di informazione e formazione in modo da incentivare negli anziani comportamenti autoprotettivi. Con questo obiettivo è stato attivato il numero verde antitruffa 800335588, gestito dai volontari dell’Anvup, Associazione nazionale ex agenti polizia municipale in pensione, che opera presso il comando di Porta al Prato". (segue) (Ren)