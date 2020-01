Firenze: accordo Comune-Prefettura, fondi per contrasto truffe anziani (2)

- Ma non è finita: "Inoltre saranno ampliati e potenziati gli incontri con gli over 65 presso i circoli di ritrovo e nei centri per anziani del territorio, che prevedono anche la diffusione di materiale pubblicitario, come manifesti, pieghevoli e supporti visivi informativi. Nell’ambito del progetto si inseriscono il finanziamento annuale della convenzione con l’Anvup e delle spese di produzione di stampe, pieghevoli e di altri supporti informativi da utilizzare e diffondere negli incontri con gli anziani, il supporto ad iniziative di controllo di vicinato in attuazione del protocollo sottoscritto con la Prefettura nell’ottobre 2018 e l’assunzione a tempo determinato (10 mesi) di due agenti di polizia municipale". (Ren)