Slovenia: gruppo agroalimentare Mercator rifinanzia debito della controllata serba

- Il principale gruppo sloveno del settore agroalimentare, Mercator, ha effettuato un'operazione di rifinanziamento del debito della sua controllata serba, Mercator-S, per un valore di 90 milioni di euro tramite la banca serba Aik. Lo rende noto un comunicato di Mercator secondo cui il rifinanziamento è avvenuto a condizioni "molto più favorevoli" di quelli precedentemente concordate. Questa operazione punta a migliorare le condizioni di liquidità dell'unità serba nei prossimi cinque anni per rendere possibile un ulteriore sviluppo di Mercator in Serbia. Mercator, controllata del gruppo agroalimentare croato Agrokor (il cui principale azionista è la russa Sberbank), è attualmente in fase di ristrutturazione. (Lus)