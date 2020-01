Milano: sindaco Sala in visita a cantiere nuova scuola elementare, intervenire per riqualificare edifici o ricostruirli è fondamentale

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme all'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta e al presidente di Municipio 8 Simone Zambelli, ha visitato mercoledì mattina il cantiere di una nuova scuola, che aprirà entro la fine dell'anno in uno dei quartieri a nord-ovest di Milano, al confine con il parco di Trenno. "Scuole nuove, moderne nella struttura e nell'approccio educativo - ha commentato il primo cittadino con un post su Facebook - Il desiderio di ogni genitore per i propri figli non è sempre di facile realizzazione. Gli edifici scolastici sono spesso vecchi. Intervenire per riqualificarli o ricostruirli è fondamentale, perché i bambini hanno diritto a vivere il proprio percorso formativo in un luogo sicuro, sereno e ricco di stimoli. Noi amministratori abbiamo il dovere di garantire tale diritto. Farlo è faticoso e dispendioso, ma non impossibile". (segue) (Com)