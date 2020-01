Milano: sindaco Sala in visita a cantiere nuova scuola elementare, intervenire per riqualificare edifici o ricostruirli è fondamentale (2)

- La nuova scuola elementare di via Viscontini 7, che verrà ricostruita ex novo, "sarà - ha aggiunto il sindaco - una struttura all'avanguardia, a basso impatto ambientale, con ridotti consumi di energia. Nel progettarla è stato messo in campo un percorso condiviso e partecipato che ha coinvolto anche insegnanti, genitori, collaboratori scolastici, associazioni e bambini. Dopo la demolizione del vecchio plesso scolastico, terminata l'anno scorso, i lavori procedono a buon ritmo. La nuova Viscontini, realizzata con una struttura portante in legno, avrà una palestra, un auditorium e una biblioteca: sarà punto di riferimento per le famiglie dei 600 bambini del quartiere che la frequenteranno e ospiterà 8 laboratori". (Com)