Autonomia: Boccia, avanti con attuazione principio sussiarietà come sottolineato da Mattarella

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, informa della riunione al dipartimento Affari regionali della commissione sull'Autonomia differenziata dove, precisa su Facebook, "all'ordine del giorno, oltre al disegno di legge quadro", c'è "anche l'analisi delle proposte delle Regioni" e commenta: "Il nostro lavoro va avanti senza sosta: l’Autonomia come attuazione del principio di sussidiarietà per rafforzare l'unità nazionale, così come sottolineato dal presidente della Repubblica Mattarella". (Rin)