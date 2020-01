Roma: accoltella vicino di casa dopo lite per troppo rumore, arrestato 77enne

- Un uomo di 77 anni ha accoltellato il vicino di casa dopo una serie di frequenti liti e dissapori, causati dal troppo rumore. E’ successo questa mattina a Roma, in via Pasquale II. In particolare, un 40enne, ha incontrato per caso il 77enne con la moglie mentre scendeva con l’ascensore. Tra i due uomini è scoppiato l’ennesimo litigio a causa del chiasso e del volume alto della televisione. Secondo quanto ricostruito, il 77enne, nell'androne del palazzo, all'improvviso, ha estratto un coltello a serramanico per colpire il vicino di casa: la moglie ha tentato di fermarlo, mentre il 40enne, cercando di parare la coltellata, è stato ferito a una mano. L’anziano, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Il 40enne è stato portato in ospedale.(Rer)