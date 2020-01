Fisco: Conte, a lavoro per vera svolta riformatrice

- "In questi mesi abbiamo lavorato per un fisco più equo, che porterà benefici a 16 milioni di italiani. Ma non basta. Il nostro obiettivo, per un alleggerimento della pressione fiscale, è una svolta complessiva e riformatrice, a cui stiamo lavorando con fiducia e determinazione". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (Rin)