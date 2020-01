M5s: Ciarambino, Di Maio tradito da chi oggi finge solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Metterci la faccia, sempre e comunque, non è scontato e non è da tutti. Dedicare al bene comune ogni istante degli anni migliori della propria vita è da eroi. Luigi Di Maio è stato quel faro che ci ha guidato verso il coronamento di un sogno, il motore che ci ha spinti verso il riscatto di un paese troppe volte disilluso". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale M5s della Campania Sanità Valeria Ciarambino. Che ha aggiunto: "L'uomo che, nel rispetto pieno del suo ruolo di capo politico, si è assunto da solo la responsabilità di ogni scelta, anche di quelle prese di concerto con quanti se ne sono poi lavate le mani e gli hanno voltato le spalle, per poi puntargli il dito contro, e che oggi fingono ipocriti attestati di solidarietà. Per non parlare di quelli, che senza assumersi alcuna responsabilità, hanno preferito tramare nell'ombra e sparare contro per distruggere, invece di rimboccarsi le maniche e lavorare insieme per costruire". (segue) (Ren)