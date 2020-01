M5s: Ciarambino, Di Maio tradito da chi oggi finge solidarietà (2)

- Ciarambino ha proseguito: "La scelta di Luigi non cambierà le sorti del nostro progetto, perché non smetterà mai di essere una risorsa fondamentale per il Movimento, un valore aggiunto indispensabile e il principale riferimento di ogni nostra azione mirata a realizzare il nostro sogno di un paese migliore. A Luigi Di Maio va il mio grazie per l'impegno profuso da capo politico. E' sotto la sua guida che, per la prima volta nella storia del nostro Paese, una forza di cittadini onesti e desiderosi di cambiamento è andato al governo del Paese. E' sotto la sua guida che abbiamo varato il reddito di cittadinanza, facendo uscire dal loro stato di povertà milioni di italiani. Grazie per il modo in cui ha saputo affrontare e risolvere una crisi di Governo dalla quale non si intravedeva via d'uscita". Quindi ha concluso: "E grazie per come oggi sta facendo onore al nostro Paese, ora che è alla guida del dicastero degli Esteri. Abbiamo una sfida da vincere la prossima primavera in Campania e sono certa che, anche con il supporto di Luigi Di Maio, che ama questa terra, la sua terra, più di ogni altra cosa, possiamo vincerla". (Ren)